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Контакты Байдена и Путина не означают смену санкционной политики, - Белый дом

Автор: Артур Родивилов

Готовность США работать над саммитом президентов Джо Байдена и Владимира Путина не означает изменения в санкционной политике в отношении РФ. Белый дом продолжит давление на Москву.

Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

При этом она отметила, что Байден хочет иметь возможность сконцентрировать свои усилия на существующих в мире возможностях и угрозах, а не на состязательных отношениях с российской стороной.

"Президент США ясно давал понять, что для России будут последствия. Некоторые из этих последствий будут видимыми, а некоторые останутся незамеченными, как мы часто говорим", - сказала Псаки.

Она также подчеркнула, что Соединенные Штаты заинтересованы не столько в доверительных, сколько в стабильных отношениях с Россией.

"Мы продолжим сотрудничать с союзниками и партнерами, а также продолжим оказывать давление на Россию и призывать к тому, что правильно", - отметила представитель Белого дома.

Напомним, сегодня Байден провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого поднял вопрос о стягивании российских войск к границам Украины. В частности, он призвал снизить военную напряженность.

В Белом доме заявили, что пока рано говорить о месте, где могут провести саммит президенты.

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Новости Украины Владимир ПутинДжозеф БайденБелый дом
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