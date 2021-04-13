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Контакти Байдена і Путіна не означають зміну санкційної політики, - Білий дім

Автор: Артур Родивилов

Готовність США працювати над самітом президентів Джо Байдена і Володимира Путіна не означає зміни санкційної політики щодо РФ. Білий дім продовжить тиск на Москву.

Про це повідомила офіційний представник Білого дому Джен Псакі в ході брифінгу.

При цьому вона зазначила, що Байден хоче мати можливість сконцентрувати свої зусилля на можливості та загрози, що вже існують у світі, а не на змагальних відносинах з російською стороною.

"Президент США ясно давав зрозуміти, що для Росії будуть наслідки. Деякі з цих наслідків будуть видимими, а деякі залишаться непоміченими, як ми часто говоримо", - сказала Псакі.

Вона також наголосила, що Сполучені Штати зацікавлені не стільки в довірчих, скільки в стабільних відносинах з Росією.

"Ми продовжимо співпрацювати з союзниками та партнерами, а також продовжимо чинити тиск на Росію і закликати до того, що правильно", - зазначила представник Білого дому.

Нагадаємо, сьогодні Байден провів телефонну розмову з Путіним, в ході якої підняв питання про стягування російських військ до кордонів України. Зокрема, він закликав знизити військову напруженість.

В Білому домі заявили, що поки рано говорити про місце, де можуть провести саміт президенти.

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Новини України Володимир ПутінДжозеф БайденБілий дім
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