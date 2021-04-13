Контакти Байдена і Путіна не означають зміну санкційної політики, - Білий дім

При цьому вона зазначила, що Байден хоче мати можливість сконцентрувати свої зусилля на можливості та загрози, що вже існують у світі, а не на змагальних відносинах з російською стороною.

"Президент США ясно давав зрозуміти, що для Росії будуть наслідки. Деякі з цих наслідків будуть видимими, а деякі залишаться непоміченими, як ми часто говоримо", - сказала Псакі.

Вона також наголосила, що Сполучені Штати зацікавлені не стільки в довірчих, скільки в стабільних відносинах з Росією.

"Ми продовжимо співпрацювати з союзниками та партнерами, а також продовжимо чинити тиск на Росію і закликати до того, що правильно", - зазначила представник Білого дому.