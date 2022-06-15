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Контактная группа сегодня обсудит поставки тяжелого вооружения Украине, - Генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Фото: gettуimages.com)
Автор: Константин Широкун

Контактная группа стран НАТО в Брюсселе 15 июня обсудит поставки Украине новых партий тяжелого вооружения. Окончательное решение о поставках может быть принято на саммите Североатлантического альянса 29-30 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Генсек НАТО также отметил, что Украина должна иметь больше тяжелого вооружения. Союзники и партнеры по НАТО уже предоставили оружие в большом количестве. Но в ближайшее время они также активизируются.

По его словам, предстоящий саммит НАТО будет историческим и преобразующим, в том числе касательно решений о решительной поддержке Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Ранее премьер-министр Польши заявил, что НАТО предпринимает недостаточно много усилий для защиты и поддержки Украины. Также он призвал активнее поставлять Украине оружие и артиллерию.

До этого депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право передать Украине ядерное оружие, так как Россия нарушила Будапештский меморандум.

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