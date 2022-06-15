Контактна група сьогодні обговорить поставки важкого озброєння Україні, - Генсек НАТО

Контактна група країн НАТО в Брюсселі 15 червня обговорить поставки Україні нових партій важкого озброєння. Остаточне рішення про постачання може бути прийнято на саміті Північноатлантичного альянсу 29-30 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Генсек НАТО також зазначив, що Україна повинна мати більше важкого озброєння. Союзники і Партнери по НАТО вже надали зброю у великій кількості. Але найближчим часом вони також активізуються.
За його словами, майбутній саміт НАТО буде історичним і перетворюючим, в тому числі щодо рішень про рішучу підтримку України в короткостроковій і довгостроковій перспективі.
Раніше прем'єр-міністр Польщі заявив, що НАТО робить недостатньо багато зусиль для захисту і підтримки України. Також він закликав активніше постачати Україні зброю і артилерію.
До цього депутат Європарламенту Радослав Сікорський заявив, що Захід має право передати Україні ядерну зброю, так як Росія порушила Будапештський меморандум.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.