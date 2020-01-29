Контактная группа разрабатывает механизмы для поиска пропавших без вести на Донбассе

Фото: Леонид Кучма (РБК-Украина)

В гуманитарной подгруппе продолжают работу по взаимному освобождению людей

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины разрабатывает механизмы для поиска пропавших без вести на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарки Олифер в Facebook.

По ее словам, в гуманитарной подгруппе продолжают работу по взаимному освобождению людей, которая была успешно проведена 29 декабря 2019 году.

"Достигнута договоренность о возобновлении поиска пропавших без вести: до следующего заседания ТКГ в Минске будут обработаны соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы с участием международных организаций, в том числе Международного Комитета Красного Креста", - заявила Олифер.

Также она добавила, что во время заседания контактной группы украинская сторона четко заявила о решение проблем безопасности - прекращение огня, вывод вооруженных формирований и военной техники, а также установления контроля за рубежом, что является основным для выполнения минских соглашений.

"Мировой опыт урегулирования вооруженных конфликтов показывает, что без установления государством контроля за своей границей достичь мира невозможно", - заявил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

Кроме того, Олифер отметила, что ситуация с безопасностью остается сложной.

"Со стороны НВФ ОРДЛО продолжаются обстрелы, в том числе снайперские, а на линии соприкосновения действуют их диверсионно-разведывательные группы. Договорились продолжить работу для решения блока вопросов безопасности, которые являются ключевыми для Украины и мирового сообщества", - добавила она.

Напомним, 29 января ТКГ в Минске провела встречу по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Ранее координатор в рамках гуманитарной подгруппы Тони Фриш заявил, что вопросы обмена пленными продолжат обсуждать на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 28 января. Он также добавил, что гуманитарная подгруппа работает над поиском пропавших без вести и открытием новых пунктов пропуска.