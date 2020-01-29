В Минске началось заседание ТКГ

Иллюстративное фото (twitter.com/BelarusMID)

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер

Трехсторонняя контактная группа в Минске в среду, 29 января, проводит встречу по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в своем Facebook.

Ранее сообщалось, что начали свою работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - отметила она.

Напомним, ранее координатор в рамках гуманитарной подгруппы Тони Фриш заявил, что вопросы обмена пленными продолжат обсуждать на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 28 января. Он также добавил, что гуманитарная подгруппа работает над поиском пропавших без вести и открытием новых пунктов пропуска.

Так, ранее сообщалось, что Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными. По словам президента Владимира Зеленского, обсуждаются два трека обмена - с Россией и так называемыми "республиками Донбасса".

Как писало РБК-Украина, по данным Службы безопасности Украины, на оккупированном Донбассе удерживаются 184 человека.