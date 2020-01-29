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Контактна група розробляє механізми для пошуку зниклих без вести на Донбасі

Новини » Політика     29.01.2020 - 17:53
Контактна група розробляє механізми для пошуку зниклих без вести на Донбасі
Фото: Леонід Кучма (РБК-Україна)

У гуманітарній підгрупі продовжують роботу за взаємною звільненню людей

Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на сході України розробляє механізми для пошуку зниклих безвісти на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарки Оліфер у Facebook.

За її словами, в гуманітарній підгрупі продовжують роботу по взаємному звільненню людей, яка була успішно проведена 29 грудня 2019 році.

"Досягнута домовленість про поновлення пошуку зниклих безвісти до наступного засідання ТКГ в Мінську будуть опрацьовані відповідні пропозиції щодо механізму організації цієї роботи з участю міжнародних організацій, в тому числі Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - заявила Оліфер.

Також вона додала, що під час засідання контактної групи українська сторона чітко заявила про розв'язання проблем безпеки - припинення вогню, виведення збройних формувань і військової техніки, а також встановлення контролю за кордоном, що є основним для виконання мінських угод.

"Світовий досвід врегулювання збройних конфліктів показує, що без встановлення державою контролю за своєю кордоном досягти миру неможливо", - заявив представник України в ТКГ Леонід Кучма.

Крім того, Оліфер зазначила, що ситуація з безпекою залишається складною.

"З боку НЗФ ОРДЛО продовжують обстріли, в тому числі снайперські, а на лінії зіткнення діють їх диверсійно-розвідувальні групи. Домовилися продовжити роботу для вирішення блоку питань безпеки, які є ключовими для України і світового співтовариства", - додала вона.

Нагадаємо, 29 січня ТКГ в Мінську провела зустріч з врегулювання ситуації на сході України.

Раніше координатор в рамках гуманітарної підгрупи Тоні Фріш заявив, що питання обміну полоненими продовжать обговорювати на Тристоронньої зустрічі контактної групи в Мінську 28 січня. Він також додав, що гуманітарна підгрупа працює над пошуком зниклих безвісті і відкриттям нових пунктів пропуску.

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