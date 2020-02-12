Контактная группа по Донбассу начала заседание в Минске

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе начала заседание в Минске. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь главы украинской стороны Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, в Минске уже началось заседание Трехсторонней контактной группы. Отметим, за три часа до этого в столице Беларуси началась встреча рабочих подгрупп.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский позвонил немецкому канцлеру Ангеле Меркель и поднял вопросы санкций против окружения Виктора Януковича. Кроме того, они обсудили определение дополнительных участков разведения на Донбассе и выразили надежду на то, что на встрече контактной группы 12 февраля будет достигнут прогресс.

Вчера российский МИД заявил, что саммит "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе, который запланирован на апрель, находится под угрозой срыва. В этом контексте российская сторона обвиняет Украину в невыполнении требований парижского саммита. В декабре лидеры стран договорились об обмене пленными и разведении сил.