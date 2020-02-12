В Минске началась встреча рабочих подгрупп по Донбассу

Иллюстративное фото (twitter.com/BelarusMID)

Контактная группа должна согласовать участки разведения на Донбассе

Сегодня, 12 февраля, в Минске (Беларусь) проходят встречи рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе. Об этом говорится в Twitter Министерства иностранных дел Беларуси.

Сообщается, что в Минске уже началась встреча рабочих подгрупп Контактной группы. Отметим, на сегодняшних переговорах ожидается согласование трех участков для дальнейшего разведения сил на Донбассе.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский освободил Валерию Лутковскую от обязанностей представителя Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы. Вместо нее вопросами обмена пленными будет заниматься Геннадий Кузнецов. До этого СМИ писали, что Лутковская сложила свои полномочия еще 29 января.

Ранее также министр обороны Украины Андрей Загороднюк объяснил готовность идти на разведение сил еще на трех участках. По его словам, этот процесс имеет большое гуманитарное значение.

"Разведение в таких точках, как Золотое и особенно в Станице Луганской, имели гуманитарный смысл. Там идет активное сообщение. С гуманитарной точки зрения это для нас выгодно, как для страны, это стратегически полностью соответствует нашим задачам", - сказал министр.