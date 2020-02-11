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Зеленский позвонил Меркель и поднял вопросы санкций против окружения Януковича

Новости » Политика     11.02.2020 - 14:10
Зеленский позвонил Меркель и поднял вопросы санкций против окружения Януковича
Фото: Владимир Зеленский и Ангела Меркель (president.gov.ua)

Лидеры Украины и Германии обсудили урегулирование на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с немецким канцлером Ангелой Меркель поднял вопросы продления санкций против окружения Виктора Януковича. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Сообщается, что стороны обсудили выполнение договоренностей, которые были достигнуты на встрече в нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже. Меркель выразила обеспокоенность в связи с нарушением режима прекращения огня на Донбассе.

Зеленский и Меркель обсудили определение дополнительных участков разведения на Донбассе, а также выразили надежду на то, что на следующей встрече контактной группы 12 февраля будет достигнут прогресс.

"Во время разговора также речь шла о необходимости продления персональных санкций ЕС против бывших высокопоставленных Украины, которые подозреваются в злоупотреблении государственными средствами и совершении преступлений во время Майдана", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня стало известно, что Европейский союз планирует снять санкции с экс-премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого уже на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС согласовал снятие санкций с двух человек из окружения Януковича.

До этого стало известно, что Брюссель может исключить из своего санкционного списка бывшего вице-премьер-министра Сергея Арбузова, бывшего министра доходов Александра Клименко, экс-генпрокурора Виктора Пшонку и его сына Артема.

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