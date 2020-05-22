Контактная группа по Донбассу начала внеочередное заседание

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе начала внеочередное заседание. Сегодняшнее заседание посвящено вопросам безопасности.

Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что участники Контактной группы начали внеочередные консультации в формате видеоконференции. Данное заседание посвящено вопросам безопасности в связи с обострением ситуации на Донбассе

Также сообщается, что в 16:30 по киевскому времени закончилось внеочередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности.

Напомним, в середине недели Украина созвала заседание Контактной группы из-за заявления главаря "ЛНР". В частности, Леонид Пасечник выступил с обвинениями украинской стороны в обстрелах и обесточивании объектов критической инфраструктуры. Кроме того, он пригрозил переносом линии разграничения.

В комментарии РБК-Украина вице-премьер-министр, первый замглавы делегации в Контактной группе Алексей Резников уточнил, что срочное заседание инициировано в связи с обострением на Донбассе. При этом официальный Киев также опровергает обвинения в обстрелах.