Контактна група щодо Донбасу почала позачергове засідання

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Донбасі почала позачергове засідання. Сьогоднішнє засідання присвячене питанням безпеки.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що учасники Контактної групи почали позачергові консультації у форматі відеоконференції. Дане засідання присвячене питанням безпеки у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі

Також повідомляється, що о 16:30 за київським часом завершилося позачергове засідання робочої групи з питань безпеки.

Нагадаємо, в середині тижня Україна скликала засідання Контактної групи через заяви ватажка "ЛНР". Зокрема, Леонід Пасічник виступив із звинуваченнями української сторони в обстріліах і знеструмленні об'єктів критичної інфраструктури. Крім того, він пригрозив перенесенням лінії розмежування.

В коментарі РБК-Україна віце-прем'єр-міністр, перший заступник глави делегації в Контактній групі Олексій Резніков уточнив, що термінове засідання ініційовано у зв'язку з загостренням на Донбасі. При цьому офіційний Київ також спростовує звинувачення в обстрілах.