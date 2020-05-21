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Украина в ОБСЕ: представители ОРДЛО в Контактной группе имеют российские паспорта

Новости » Политика     21.05.2020 - 21:34
Украина в ОБСЕ: представители ОРДЛО в Контактной группе имеют российские паспорта
Фото: ОБСЕ (flickr)

Россия постоянно игнорирует призывы международного сообщества выполнить минские соглашения

Приглашенные Российской Федерацией лица из ОРДЛО на консультации в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, имеют российские паспорта. Также они не имеют законного права выступать от имени людей, вынужденных жить под российской оккупацией.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, сообщает пресс-служба Постпреда.

"Те из ОРДЛО, которые были приглашены Россией, не представляют местных жителей. Местные жители могут быть представлены только местными властями, избранными на законных местных выборах, организованных в соответствии с Конституцией и законами Украины. Приглашенные на консультации с ТКГ из Донецка и Луганска имеют российские паспорта (как внутренние, так и для выезда за границу), их привело к власти российское оружие, наемники и деньги, и они не были избраны на демократических, справедливых и прозрачных выборах. У них нет законного права выступать от имени людей, вынужденных жить под российской оккупацией", - сказал он.

Дипломат также подчеркнул, что Российская Федерация постоянно игнорирует призывы международного сообщества выполнить минские соглашения, однако не оставила надежды заменить себя в качестве стороны конфликта на представителей ОРДЛО, "которые будут подчиняться инструкциям Кремля и позволят России занять место так называемого "миротворца и посредника".

"Это поможет Кремлю избавиться от санкций, которые продолжают служить ярким напоминанием недопустимости грубых нарушений международного права и основных принципов ОБСЕ о территориальной целостности и суверенитете государств", - добавил он.

Цымбалюк напомнил, что РФ в течение шести лет приглашает участников из временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей для участия в заседаниях Контактной группы, которые включают Россию, Украину и ОБСЕ.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал условия для участия представителей ОРДЛО в Контактной группе. По его словам, на заседаниях смогут присутствовать представители оккупированного Донбасса, но они все должны быть гражданами Украины. При этом ранее в Офисе президента уточняли, что к работе в этом формате могут быть привлечены переселенцы.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины ОБСЕКонтактная группаОРДЛО
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