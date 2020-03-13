Контактная группа договорилась о создании совместного с ОРДЛО органа

На заседании контактной группы по урегулированию на Донбассе стороны договорилась о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом пишет zn.ua со ссылкой на источники.

Сообщается, что в распоряжении zn.ua есть копии договоренности о создании Консультативного совета, участие в котором будут принимать представители ОРДЛО, а Россия станет гарантом-наблюдателем наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

В документах говорится, что решение о создании Консультативного совета подпишут 25 марта, а его основной задачей будет диалог, консультации и выработка предложений по урегулированию ситуации и, в том числе, по выборам на оккупированном Донбассе.

Предполагается, что критерии и порядок назначения членов Совета будут определяться Украиной, ОРДЛО, Россией, Германией, Францией и ОБСЕ самостоятельно. При этом все субъекты не позднее, чем за три дня до первого заседания Совета должны уведомить спецпредставителя ОБСЕ о своих участниках.

Фото: договоренности контактной группы (zn.ua)

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил участие в переговорах контактной группы тем, что мирному процессу необходимо придать новый импульс.

Также сообщалось, что контактная группа в Минске договорилась определить участников следующего обмена пленными.