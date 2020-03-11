Контактная группа договорилась определить новые участки разведения сил, - Козак

Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились в течение недели определить новые участки разведения сил от линии соприкосновения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Кроме того, Козак заявил, что стороны договорились о новых механизмах взаимодействия для поиска политических решений по урегулированию конфликта.

Ранее представитель самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров заявлял, что контактная группа не смогла согласовать новые участки разведения сил и средств.

Напомним, Дмитрий Козак и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прибыли в Минск, где приняли участие в работе контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Отметим, в начале февраля главным куратором украинского направления в политике Кремля является заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.