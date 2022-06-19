Консультативная миссия ЕС возобновляет работу в Одессе

Он отметил, что сейчас проводится подготовка к возвращению к работе в Одессе. Также планируется провести встречи с представителями местных властей Одесской области для обсуждения возобновления экспорта украинского зерна.

По словам Васлау, Консультативная миссия планирует частично изменить сферу своей работы. Теперь она будет заниматься помощью в расследовании военных преступлений России в Украине.

"Для этого у нас есть 40-50 экспертов, набираем персонал, они будут помогать украинским правоохранителям в расследовании преступлений, сбора доказательств, хранении этих доказательств, чтобы в дальнейшем привлечь виновных к ответственности", - рассказал Васлау.