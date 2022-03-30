Российские оккупанты обстреляли офис консультативной миссии ЕС в Мариуполе

В Мариуполе российские оккупанты обстреляли полевой офис консультативной миссии ЕС в Украине (КМЕС). Брюссель потребовал от Москвы немедленно прекратить наступление и вывести все войска с украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля .

"Сегодня КМЕС получила достоверную информацию о том, что помещения ее Мариупольского полевого офиса недавно пострадали от российских обстрелов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате российского обстрела офис и оборудование КМЕС получили значительные повреждения. При этом члены миссии не пострадали.

Боррель осудил нападение на офис КМЕС, а также любые атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Он потребовал от России немедленно прекратить военное наступление и вывести свои войска со всей территории Украины, как к этому призывают резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и распоряжение Международного суда.