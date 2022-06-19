Консультативна місія ЄС відновлює роботу в Одесі

Він зазначив, що наразі проводиться підготовка до повернення до роботи в Одесі. Також планується провести зустрічі з представниками місцевої влади Одеської області для обговорення відновлення експорту українського зерна.

За словами Васлау, Консультативна місія планує частково змінити сферу своєї роботи. Тепер вона займатиметься допомогою у розслідуванні військових злочинів Росії в Україні.

"Для цього у нас є 40-50 експертів, набираємо персонал, вони допомагатимуть українським правоохоронцям у розслідуванні злочинів, збору доказів, зберіганні цих доказів, щоб надалі притягти винних до відповідальності", - розповів Васлау.