Консультативна місія ЄС відновлює роботу в Одесі

Учасники Консультативної місії ЄС почали повертатися до Одеси. Вони прибули до міста вперше після початку повномасштабної війни.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне", про це заявив заступник голови Консультативної місії Фредерік Васлау.
Він зазначив, що наразі проводиться підготовка до повернення до роботи в Одесі. Також планується провести зустрічі з представниками місцевої влади Одеської області для обговорення відновлення експорту українського зерна.
За словами Васлау, Консультативна місія планує частково змінити сферу своєї роботи. Тепер вона займатиметься допомогою у розслідуванні військових злочинів Росії в Україні.
"Для цього у нас є 40-50 експертів, набираємо персонал, вони допомагатимуть українським правоохоронцям у розслідуванні злочинів, збору доказів, зберіганні цих доказів, щоб надалі притягти винних до відповідальності", - розповів Васлау.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Маріуполі російські окупанти обстріляли польовий офіс консультативної місії ЄС в Україні (КМЕС).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.