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В Госдепе США напомнили о важности создания Антикоррупционного суда в Украине

Новости » Политика    19.10.2018 - 22:26
Фото: Кирстен Мэдисон (npu.gov.ua)
Фото: Кирстен Мэдисон (npu.gov.ua)

В Госдепе считают, что принятие законодательства в вопросе создания ВАКС было важным этапом

Заместитель госсекретаря США Кирстен Медиссон заявила, что в Вашингтоне ожидают, что Украина в ближайшее время выполнит свои обещания относительно запуска работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Принятие законодательства в вопросе создания Высшего антикоррупционного суда было важным этапом. Следующим шагом является создание полноценного, функционального, независимого, эффективного суда в Украине", - сказала Медиссон.

Она также добавила, что в США ожидают, что "Украина вскоре сделает определенные шаги в этом направлении, как было обещано правительству Вашингтона".

Напомним, по ее словам, для Украины важно, чтобы правительство взяло на себя задачу по искоренению системной коррупции

Ранее РБК-Украина сообщало, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник не исключает, что антикоррупционный суд в Украине может заработать в марте 2019 года.

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