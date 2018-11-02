Консультативна місія ЄС закликала Україну змінити законопроект про викривачів корупції

Фото: Європейський союз (European Union 2015 - European Parliament)

КМЄС нагадала, що згідно з Угодою про асоціацію з ЄС, Україна погодилася забезпечити належний захист викривачів

Консультативна місія ЄС (КМЄС) закликала українську владу внести зміни в законопроект про захист викривачів корупції для того, щоб забезпечити його відповідність стандартам ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт місії за результатами обговорення законопроекту.

Як наголошується, законопроект розроблено Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) та оприлюднено для громадського обговорення. У липні КМЕС виклала свої висновки на десяти сторінках з пропозиціями, як привести цей законопроект у відповідність з європейськими стандартами.

Як зазначили в місії, ряд технічних коментарів КМЕС був врахований в документі, проте деякі питання залишаються невирішеними в останній версії законопроекту.

"Українська влада зробила певні кроки в боротьбі з корупцією, але серед того, що ще потрібно зробити - ввести законодавство про викривачів згідно європейських стандартів. Остання версія законопроекту містить ряд питань, які ще потребують вирішення, включаючи сферу правового захисту (які саме злочини підпадають під законодавство), канали звітності та інституційні структури. Незважаючи на це, ми вітаємо той факт, що проект був підготовлений, і зараз обговорюється", - заявила заступник керівника операційного департаменту КМЕС Лін Шихан.

КМЄС нагадала, що згідно з Угодою про асоціацію з ЄС, Україна погодилася забезпечити належний захист викривачів.

Також, Консультативна місія ЄС підкреслила свою готовність і надалі надавати необхідні консультації для роботи над законодавством.

Нагадаємо, раніше заступник держсекретаря США Кірстен Медіссон заявила, що у Вашингтоні очікують, що Україна найближчим часом виконає свої обіцянки щодо запуску роботи Вищого антикорупційного суду.