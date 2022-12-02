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Консульство України в чеському Брно евакуювали через підозрілу посилку

Фото: консульство України в чеському Брно евакуювали через підозрілу посилку (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українське консульство в Чехії (місто Брно) було евакуйовано сьогодні вранці. Причиною тому став підозрілий пакунок, який був доставлений в дипвідомство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу чеської поліції.

"Сьогодні вранці до українського консульства надійшла підозріла посилка, схожа на ті, які доставлялися до Іспанії. Ми перевіряємо посилку рентгеном. Консульство та найближчі сусідні будівлі, включаючи дитячий садок, були евакуйовані", - йдеться в повідомленні.

Як розповів прес-секретар поліції Давид Халоупка, з будівлі було евакуйовано шістьох співробітників. На місці працюють правоохоронці.

Згодом в місцевій поліції доповіли, посилка не містила вибухівки.

"Ми просимо всіх співробітників консульств, розташованих у Чеській Республіці, і бізнес-компаній, які виробляють матеріали для зброї, бути надзвичайно уважними під час перевірки вхідної пошти та телефонувати за номером 158 у разі будь-яких сумнівів. Просимо громадськість поширити це попередження", - додали також у поліції.

Нагадаємо, що українські дипвідомства у низці країн продовжують отримувати підозрілі посилки. Як розповіли в МЗС, вже у 6 країнах посольства та консульства отримали закривавлені пакунки з очима тварин.

Такі погрози надійшли до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові та консульства в Брно (Чехія).

Додамо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх посольств України.

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