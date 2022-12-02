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Консульство Украины в чешском Брно эвакуировали из-за подозрительной посылки

Фото: консульство Украины в чешском Брно эвакуировали из-за подозрительной посылки (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинское консульство в Чехии (город Брно) было эвакуировано сегодня утром. Причиной тому стала подозрительная посылка, которая была доставлена в дипведомство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу чешской полиции.

"Сегодня утром в украинское консульство поступила подозрительная посылка, похожая на доставлявшиеся в Испанию. Мы проверяем посылку рентгеном. Консульство и ближайшие соседние здания, включая детский сад, были эвакуированы", - говорится в сообщении.

Как рассказал пресс-секретарь полиции Давид Халоупка, из здания были эвакуированы шесть сотрудников. На месте работают правоохранители.

Впоследствии в местной полиции доложили, посылка не содержала взрывчатки.

"Мы просим всех сотрудников консульств, расположенных в Чешской Республике, и бизнес-компаний, производящих материалы для оружия, быть чрезвычайно внимательными при проверке входящей почты и звонить по телефону 158 в случае любых сомнений. Просим общественность распространить это предупреждение", - добавили также в полиции.

Напомним, что украинские дипведомства в ряде стран продолжают получать подозрительные посылки. Как рассказали в МИДе, уже в 6 странах посольства и консульства получили окровавленные пакеты с глазами животных.

Такие угрозы поступили в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове и консульства в Брно (Чехия).

Добавим, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех посольств Украины.

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Чехияэвакуация