Консул Украины встретился с фигурантами "дела Хизб ут-Тахрир" в российском СИЗО

Консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский встретился в СИЗО с фигурантами второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОО "Крымская солидарность".

Среди прочего, консул рассказал детали процесса обмена пленными между Украиной и Россией.

"Он обсудил с политзаключенными проблемы доступа к медицинской помощи в условиях следственного изолятора, проблему халяльного питания, а также отдельные аспекты общих условий содержания. Кроме того, консул рассказал им последние новости касаемо обменного процесса между Украиной и Россией", - говорится в сообщении.

По словам Малышевского, ему удалось увидеться с каждым из восьми обвиняемых по делу.

"Подытожить сложно, разговоры заходили в разные стороны, но один вывод у меня однозначен - насколько эти люди, наши граждане - "инородные тела" в этой совершенно чуждой для них российской пенитенциарной системе, насколько сложно, с их интеллектом, открытостью и жизнелюбием находиться в ее темных стенах. Не говоря о жестокой разлуке с родителями, женами, детьми, родственниками и ближними", - сказал он.

Напомним, ранее так называемый "Верховный суд" аннексированного Крыма отклонил апелляции адвокатов двух фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Резы Изетова и Алима Каримова. Они будут находиться в СИЗО до 15 февраля 2020 года.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что фигуранты первой бахчисарайской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" Зеври Абсеитов и Рустем Абильтаров удерживаются в российских местах несвободы с нарушением прав.