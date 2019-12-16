Консул України зустрівся з фігурантами справи Хізб ут-Тахрір" в російському СІЗО

Консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський зустрівся в СІЗО з фігурантами другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГО "Кримська солідарність".

Серед іншого, консул розповів деталі процесу обміну полоненими між Україною і Росією.

"Він обговорив з політв'язнями проблеми доступу до медичної допомоги в умовах слідчого ізолятора, проблему халяльного харчування, а також окремі аспекти загальних умов утримання. Крім того, консул розповів їм останні новини стосовно обмінного процесу між Україною і Росією", - йдеться в повідомленні.

За словами Малишевського, йому вдалося поспілкуватися з кожним з восьми обвинувачених у справі.

"Підсумувати складно, розмови заходили в різні сторони, але один висновок у мене однозначний - наскільки ці люди, наші громадяни - "сторонні тіла" в цій абсолютно чужій для них російській пенітенціарній системі, наскільки важко, з їх інтелектом, відкритістю і життєлюбством перебувати в її темних стінах. Не кажучи про жорстоку розлуку з батьками, дружинами, дітьми, родичами та близькими", - сказав він.

Нагадаємо, раніше так званий "Верховний суд" анексованого Криму відхилив апеляції адвокатів двох фігурантів другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Рези Ізетова та Аліма Карімова. Вони перебуватимуть в СІЗО до 15 лютого 2020 року.

Український омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що фігуранти першої бахчисарайської групи по "справі Хізб ут-Тахрір" Зеврі Абсеітов і Рустем Абільтаров утримуються в російських місцях несвободи з порушенням прав.