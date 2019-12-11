Двух фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" оставили под арестом после апелляции

Фото: Риза Изетов (ua.krymr.com)

Они будут находится в СИЗО до февраля 2020 года

Так называемый "Верховный суд" аннексированного Крыма отклонил апелляции адвокатов двух фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Резы Изетова и Алима Каримова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщается, они будут находиться в СИЗО до 15 февраля 2020 года.

Заседание проходило в закрытом режиме, родственников фигурантов также не пустили в зал суда.

"Каких-либо заявлений от фигурантов не было, суд оставил постановление Киевского районного суда в силе. Суд прошел в закрытом режиме, какой-либо мотивировки не было - такого, чтобы можно было объективно понять, по каким причинам суд прошел в закрытом режиме", - рассказал адвокат Резы Изетова Артем Пепа.

Напомним, ранее фигурантам красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" Рустему Эмирусеинову, Арсену Абхаирову и Эскендеру Абдулганиеву вручили обвинительное заключение. В качестве доказательств представлены религиозная литература, несколько номеров газеты "Голос Крыма", лингвистико-религиоведческая экспертиза, а также электронные носители.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что фигуранты первой бахчисарайской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" Зеври Абсеитов и Рустем Абильтаров удерживаются в российских местах несвободы с нарушением прав.