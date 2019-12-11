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Денисова заявила о нарушении прав заключенных по "делу Хизб ут-Тахрир"

Новости » Общество     11.12.2019 - 12:07
Денисова заявила о нарушении прав заключенных по "делу Хизб ут-Тахрир"
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Абсеитов и Абильтаров не получают необходимую медицинскую помощь

Фигуранты первой бахчисарайской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" Зеври Абсеитов и Рустем Абильтаров удерживаются в российских местах несвободы с нарушением прав. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, политзаключенные имеют проблемы со здоровьем. Несмотря на это медицинский персонал колонии в Ставропольской краю не предоставляют необходимую медицинскую помощь украинцам.

"Зеври Абсеитов имеет проблемы с зубами и почками, а также гипертонию II степени, которая без постоянного медицинского контроля может вызвать инсульт. Рустам Абильтаров имеет хронические заболевания - пиелонефрит и ревматоидный артрит. Кроме того, ранее он перенес микроинфаркт миокарда", - сообщила омбудсмен.

Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой принять срочные меры, в частности, способствовать проведению полного медобследования, по результатам которого предоставить им необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 12 мая 2016 года в Бахчисарае были задержаны и обвинены в терроризме Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. 11 июля 2019 года Верховный суд России назначил Энверу Мамутова наказание в виде 16 лет 9 месяцев заключения, Рэмзи Меметову, Рустему Альбитарову, Зеври Абсеитову - 8 лет 9 месяцев лишения каждому.

Ранее РБК-Украина писало, что двоих фигурантов второй бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Зекирьяева и Мемета Белялова этапировали в СИЗО №1 Ростова-на-Дону (Россия).

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