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Конструктивной работы в ТКГ нет: представители Украины заявили о тактике провокаций от РФ

Автор: Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Сейчас нет конструктивной работы в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Российская Федерация ведет тактику провокаций, блокируя работу ТКГ.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину".

По словам представителя Донецка в украинской делегации в ТКГ Дениса Казанского, российская делегация и дальше прячется за спинами подконтрольных представителей ОРДЛО во время заседаний. При этом в последние недели ситуация стала еще менее конструктивной из-за попыток привлечь к переговорам Россией новых и все менее понятных представителей "ДНР" и "ЛНР".

"Представьте себе: идут какие-то международные переговоры, а тут открываются двери, заходят какие-то левые люди, кто-то залазит на стол – вот это все выглядит примерно так", - описывает ситуацию Казанский.

Другой представитель украинской делегации Александр Мережко также подтвердил, что Россия перешла исключительно к тактике провокаций на уровне ТКГ.

"Непонятно, кто эти люди. Я всегда думал, что они часть российской делегации, как приглашенные ею на переговоры, но россияне открещиваются от представителей ОРДЛО. Абсурд в квадрате - эти "приглашенные" начали приводить своих "приглашенных", - сказал Мережко.

Он отметил, что обсуждать какие-то предметные вопросы в ТКГ стало уже совершенно невозможно. Выйти из этой ситуации, по его словам, может помочь переход на более высокий уровень нормандского формата.

Ранее РБК-Украина писало, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что переговоры по Донбассу пока заблокированы.

Также Кравчук не исключил, что переговоры ТКГ могут перенести в Польшу.

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