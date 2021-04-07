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Конструктивної роботи в ТКГ немає: представники України заявили про тактику провокацій від РФ

Автор: Мілан Лєліч, Ігор Литвиненко

Зараз немає конструктивної роботи в Тристоронньої контактної групи по Донбасу. Російська Федерація веде тактику провокацій, блокуючи роботу ТКГ.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну".

За словами представника Донецька в українській делегації в ТКГ Дениса Казанського, російська делегація і далі ховається за спинами підконтрольних представників ОРДЛО під час засідань. При цьому в останні тижні ситуація стала ще менш конструктивною із-за спроб залучити до переговорів Росією нових і все менш зрозумілих представників "ДНР" і "ЛНР".

"Уявіть собі: йдуть якісь міжнародні переговори, а тут відкриваються двері, заходять якісь ліві люди, хтось залазить на стіл – ось це все виглядає приблизно так", - описує ситуацію Казанський.

Інший представник української делегації Олександр Мережко також підтвердив, що Росія перейшла виключно до тактики провокацій на рівні ТКГ.

"Незрозуміло, хто ці люди. Я завжди думав, що вони частина російської делегації, як запрошені нею на переговори, але росіяни відхрещуються від представників ОРДЛО. Абсурд в квадраті - ці "запрошені" почали приводити своїх "запрошених", - сказав Мережко.

Він зазначив, що обговорювати якісь предметні питання в ТКГ стало вже зовсім неможливо. Вийти з цієї ситуації, за його словами, може допомогти перехід на більш високий рівень нормандського формату.

Раніше РБК-Україна писало, що глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що переговори з Донбасу поки заблоковані.

Також Кравчук не виключив, що переговори ТКГ можуть перенести в Польщі.

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