У "Резерв+" відновили оформлення відстрочок від мобілізації

У застосунку "Резерв+" знову доступне оформлення відстрочок від мобілізації для усіх категорій. Доступ до послуги відновили у понеділок, 26 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Відновлено доступ до послуги оформлення відстрочок від мобілізації, пов’язаних із наявністю дітей, доглядом за близькими та статусом родини захисника чи захисниці. Планові технічні роботи в системах Міністерства юстиції завершено.

У відомстві зазначили, що зараз усі послуги в "Резерв+" працюють у звичному режимі.

Нагадаємо, 23 жовтня в Міністерстві оборони попереджали про тимчасове припинення оформлення окремих відстрочок у застосунку "Резерв+" через планові технічні роботи в системах Мін’юсту.