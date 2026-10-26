У "Резерв+" відновили оформлення відстрочок від мобілізації
У застосунку "Резерв+" знову доступне оформлення відстрочок від мобілізації для усіх категорій. Доступ до послуги відновили у понеділок, 26 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Відновлено доступ до послуги оформлення відстрочок від мобілізації, пов’язаних із наявністю дітей, доглядом за близькими та статусом родини захисника чи захисниці. Планові технічні роботи в системах Міністерства юстиції завершено.
У відомстві зазначили, що зараз усі послуги в "Резерв+" працюють у звичному режимі.
Нагадаємо, 23 жовтня в Міністерстві оборони попереджали про тимчасове припинення оформлення окремих відстрочок у застосунку "Резерв+" через планові технічні роботи в системах Мін’юсту.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні автоматично продовжують відстрочки від мобілізації для 22 категорій громадян. Понад 90% чинних відстрочок можуть оновити без повторного подання заяв, а перевірити новий строк дії можна в застосунку "Резерв+".
Також ми писали, що українці можуть змінити підставу для відстрочки від мобілізації через ЦНАП, подавши документи, які підтверджують новий статус. При цьому попередня відстрочка залишається чинною, доки комісія ТЦК та СП не ухвалить рішення за новою підставою.