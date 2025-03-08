Конституційний суд Румунії відхилив прохання не допускати Джорджеску до виборів

Конституційний суд Румунії відхилив скарги, подані проти кандидатури Келіна Джорджеску на президентських виборах 2025 року. Його скандальна перемога в першому турі голосування у листопаді минулого року призвела до скасування виборів та їх повторного призначення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію румунського порталу Digi24.
Судді розглядали дві скарги, подані проти кандидатури Джорджеску минулої п’ятниці, а також окрему скаргу іншого незалежного кандидата, якого Центральна виборча комісія не допустила до виборів. За підсумками засідання всі скарги були визнані неприйнятними.
"Суд вирішив одноголосно, що вони не відповідають вимогам закону, і тому їх було відхилено", - йдеться у рішенні Конституційного суду Румунії.
Рішення суду є остаточним і буде опубліковане в Офіційному віснику Румунії. Тож скандальний кандидат Джорджеску зможе і цього разу балотуватися на виборах президента.
У 2024 році у першому турі голосування на президентських виборах в Румунії неочікувано переміг кандидат ультраправих поглядів Келін Джорджеску. Він здобув 23% голосів, хоча за результатами передвиборчих опитувань вважався малоймовірним претендентом на перемогу.
Однак, 6 грудня 2024 року, за два дні до запланованого другого туру, Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру. Причиною стали повідомлення про втручання Росії у вибори, зокрема через платформу TikTok, для підтримки Джорджеску. Розслідування виявило скоординовану російську кампанію, яка включала кібератаки та оплату інфлюенсерів для просування меседжів Джорджеску в соціальних мережах.
Після анулювання виборів були призначені повторні вибори на травень 2025 року. У лютому 2025 року румунські прокурори розпочали кримінальне розслідування щодо Джорджеску за звинуваченнями в підбурюванні до дій проти конституційного ладу і не тільки. Суд наклав на нього обмеження, включаючи заборону на виїзд з країни.
Попри ці обмеження та розслідування, Джорджеску подав свою кандидатуру на повторні вибори, заплановані на травень 2025 року. Водночас ЗМІ писали, що румунська влада хоче завадити Джорджеску балотуватися.
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