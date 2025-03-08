Конституційний суд Румунії відхилив прохання не допускати Джорджеску до виборів

Судді розглядали дві скарги, подані проти кандидатури Джорджеску минулої п’ятниці, а також окрему скаргу іншого незалежного кандидата, якого Центральна виборча комісія не допустила до виборів. За підсумками засідання всі скарги були визнані неприйнятними.

"Суд вирішив одноголосно, що вони не відповідають вимогам закону, і тому їх було відхилено", - йдеться у рішенні Конституційного суду Румунії.

Рішення суду є остаточним і буде опубліковане в Офіційному віснику Румунії. Тож скандальний кандидат Джорджеску зможе і цього разу балотуватися на виборах президента.