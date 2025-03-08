Конституционный суд Румынии отклонил просьбу не допускать Джорджеску к выборам

Скандал вокруг выборов президента Румынии

В 2024 году в первом туре голосования на президентских выборах в Румынии неожиданно победил кандидат ультраправых взглядов Келин Джорджеску. Он получил 23% голосов, хотя по результатам предвыборных опросов считался маловероятным претендентом на победу.

Однако 6 декабря 2024 года, за два дня до запланированного второго тура, Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура. Причиной стали сообщения о вмешательстве России в выборы, в частности через платформу TikTok, для поддержки Джорджеску. Расследование выявило скоординированную российскую кампанию, которая включала кибератаки и оплату инфлюенсеров для продвижения месседжей Джорджеску в социальных сетях.

После аннулирования выборов были назначены повторные выборы на май 2025 года. В феврале 2025 года румынские прокуроры начали уголовное расследование в отношении Джорджеску по обвинениям в подстрекательстве к действиям против конституционного строя и не только. Суд наложил на него ограничения, включая запрет на выезд из страны.

Несмотря на эти ограничения и расследование, Джорджеску подал свою кандидатуру на повторные выборы, запланированные на май 2025 года. В то же время СМИ писали, что румынские власти хотят помешать Джорджеску баллотироваться.

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