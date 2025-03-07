У Румунії хочуть не допустити до виборів проросійського Джорджеску, - FT
Проросійського політика Келіна Джорджеску можуть не допустити до президентських виборів у Румунії. Таку можливість розглядає Бухарест.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Два джерела FT розповіли про те, що заявку Джорджеску на участь у президентських виборах, які відбудуться в травні, найімовірніше, буде відхилено.
Видання уточнює, що Джорджеску не хочуть допускати до виборів через те, що він фігурує в кримінальній справі.
Затримання Джорджеску
Нагадаємо, наприкінці лютого румунські правоохоронці провели низку обшуків у рамках розслідування підбурювань проти конституційного ладу. Зокрема, було затримано кандидата в президенти Румунії Келіна Джорджеску.
Він набрав найбільшу кількість голосів у першому турі президентських виборів, який відбувся в листопаді 2024 року. Але результати обнулили. Також Джорджеску відомий своїм позитивним ставленням до Росії та скандальними заявами про Україну.
Пізніше стало відомо, що Джорджеску підозрюють у низці правопорушень, серед яких підбурювання до дій проти конституційного ладу. На цьому тлі політику заборонили виїжджати з Румунії.
Детально про те, що відомо про Келіна Джорджеску, - в матеріалі РБК-Україна.
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