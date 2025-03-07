У Румунії хочуть не допустити до виборів проросійського Джорджеску, - FT

Проросійського політика Келіна Джорджеску можуть не допустити до президентських виборів у Румунії. Таку можливість розглядає Бухарест.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Видання уточнює, що Джорджеску не хочуть допускати до виборів через те, що він фігурує в кримінальній справі.

Два джерела FT розповіли про те, що заявку Джорджеску на участь у президентських виборах, які відбудуться в травні, найімовірніше, буде відхилено.

Затримання Джорджеску

Нагадаємо, наприкінці лютого румунські правоохоронці провели низку обшуків у рамках розслідування підбурювань проти конституційного ладу. Зокрема, було затримано кандидата в президенти Румунії Келіна Джорджеску.

Він набрав найбільшу кількість голосів у першому турі президентських виборів, який відбувся в листопаді 2024 року. Але результати обнулили. Також Джорджеску відомий своїм позитивним ставленням до Росії та скандальними заявами про Україну.

Пізніше стало відомо, що Джорджеску підозрюють у низці правопорушень, серед яких підбурювання до дій проти конституційного ладу. На цьому тлі політику заборонили виїжджати з Румунії.

Детально про те, що відомо про Келіна Джорджеску, - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.