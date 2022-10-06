У конституції Росії з'явилися окуповані території України

У Росії оприлюднили нову редакцію конституції, наразі там з'явилися тимчасово окуповані території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал правової інформації РФ .

Так звані "ДНР" та "ЛНР", а також Запорізька та Херсонська області були внесені до списку суб'єктів РФ, які перераховані у 65 статті конституції країни-агресора.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент РФ Володимир Путін підписав закони про так зване "входження" тимчасово окупованих територій України до складу Росії.

Також ми писали, що Путін своїм указом привласнив Росії Запорізьку атомну електростанцію.

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