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В конституции России появились оккупированные территории Украины

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Москва, Четверг 06 октября 2022 19:33
В конституции России появились оккупированные территории Украины Фото: в конституции России появились оккупированные территории Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России обнародовали новую редакцию конституции, теперь там появились временно оккупированные территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал правовой информации РФ.

Так называемые "ДНР" и "ЛНР", а также Запорожская и Херсонская области были внесены в список субъектов РФ, которые перечислены в 65-й статье конституции страны-агрессора.

Напомним, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал законы о так называемом "вхождении" временно оккупированных территорий Украины в состав России.

Также мы писали, что Путин своим указом присвоил России Запорожскую атомную электростанцию.

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