Конституція Пилипа Орлика: як українці створили першу у світі демократію

Конституція Пилипа Орлика, створена 1710 року, стала не просто символом української державності, а реальним політико-правовим актом, який на роки випередив свій час.
Про історичний контекст її появи в інтерв’ю РБК-Україна розповів кандидат історичних наук, голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.
Після поразки Івана Мазепи та Карла XII під Полтавою козацьке військо з шведами відступило до Бендер - на територію Османської імперії. Саме там, у вигнанні, виникла потреба в новій суспільній угоді між гетьманом, старшиною, запорожцями та міщанами.
За словами історика, документ, відомий як Конституція Пилипа Орлика або Бендерська конституція, був задуманий Іваном Мазепою, а підписаний уже Пилипом Орликом після смерті гетьмана. Згодом акт затвердив король Швеції Карл XII.
Конституція містила преамбулу з описом української історії та церковної належності до Константинопольського патріархату. У документі вперше для того часу було закладено принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову.
Алфьоров наголошує, що цей правовий акт був не теоретичним, а дієвим. У 1711 році Орлик намагався реалізувати конституційні положення на Правобережжі України. На його думку, документ має всі підстави вважатися першою конституцією у світі - задовго до американської чи польської.
Нагадаємо, до Дня Конституції в Україні запускають всеукраїнське тестування на знання Основного закону. У межах фестивалю "Код Нації" кожен охочий з 28 червня до 28 липня зможе пройти онлайн-тест, перевірити свої знання Конституції й отримати сертифікат знавця. Реєстрація - до 18 липня.
Раніше РБК-Україна писало, що Конституція Пилипа Орлика, підписана ще у 1710 році, значно випередила свій час і містила норми, актуальні навіть сьогодні - від антикорупційних обмежень і соціального захисту до вимоги повернення полонених та від'єднання від Московського патріархату.
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