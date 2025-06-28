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Конституция Пилипа Орлика: как украинцы создали первую в мире демократию

Фото: Конституция Пилипа Орлика (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева, Василина Копытко

Конституция Пилипа Орлика, созданная в 1710 году, стала не просто символом украинской государственности, а реальным политико-правовым актом, который на годы опередил свое время.

Об историческом контексте ее появления в интервью РБК-Украина рассказал кандидат исторических наук, глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов.

После поражения Ивана Мазепы и Карла XII под Полтавой козацкое войско со шведами отступило в Бендеры - на территорию Османской империи. Именно там, в изгнании, возникла потребность в новом общественном соглашении между гетманом, старшиной, запорожцами и мещанами.

По словам историка, документ, известный как Конституция Пилипа Орлика или Бендерская конституция, был задуман Иваном Мазепой, а подписан уже Пилипом Орликом после смерти гетмана. Впоследствии акт утвердил король Швеции Карл XII.

Конституция содержала преамбулу с описанием украинской истории и церковной принадлежности к Константинопольскому патриархату. В документе впервые для того времени был заложен принцип разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную.

Алферов отмечает, что этот правовой акт был не теоретическим, а действенным. В 1711 году Орлик пытался реализовать конституционные положения на Правобережье Украины. По его мнению, документ имеет все основания считаться первой конституцией в мире - задолго до американской или польской.

 

Напомним, ко Дню Конституции в Украине запускают всеукраинское тестирование на знание Основного закона. В рамках фестиваля "Код Нации" каждый желающий с 28 июня по 28 июля сможет пройти онлайн-тест, проверить свои знания Конституции и получить сертификат знатока. Регистрация - до 18 июля.

Ранее РБК-Украина писало, что Конституция Пилипа Орлика, подписанная еще в 1710 году, значительно опередила свое время и содержала нормы, актуальные даже сегодня - от антикоррупционных ограничений и социальной защиты до требования возвращения пленных и отсоединения от Московского патриархата.

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Конституция