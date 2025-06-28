Конституция Пилипа Орлика: как украинцы создали первую в мире демократию

После поражения Ивана Мазепы и Карла XII под Полтавой козацкое войско со шведами отступило в Бендеры - на территорию Османской империи. Именно там, в изгнании, возникла потребность в новом общественном соглашении между гетманом, старшиной, запорожцами и мещанами.

По словам историка, документ, известный как Конституция Пилипа Орлика или Бендерская конституция, был задуман Иваном Мазепой, а подписан уже Пилипом Орликом после смерти гетмана. Впоследствии акт утвердил король Швеции Карл XII.

Конституция содержала преамбулу с описанием украинской истории и церковной принадлежности к Константинопольскому патриархату. В документе впервые для того времени был заложен принцип разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную.

Алферов отмечает, что этот правовой акт был не теоретическим, а действенным. В 1711 году Орлик пытался реализовать конституционные положения на Правобережье Украины. По его мнению, документ имеет все основания считаться первой конституцией в мире - задолго до американской или польской.