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Українцям пропонують сертифікат знавця Конституції: до якого числа треба встигнути

П'ятниця 27 червня 2025 15:08
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Українцям пропонують сертифікат знавця Конституції: до якого числа треба встигнути Українців запрошують пройти тестування й отримати сертифікат знавця Конституції (фото: president.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

Національний фестиваль "Код Нації" оголосив про важливу ініціативу - проведення "Тестування на знання Конституції України", присвяченого 29-й річниці її прийняття.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Про яке тестування йдеться

Згідно з інформацією КМДА, "Тестування на знання Конституції України" приурочене до чергової річниці її прийняття (у 1996 році), адже вже завтра, 28 червня, громадяни відзначатимуть важливе державне свято - День Конституції України.

В межах ініціативи фестивалю "Код Нації", усі охочі отримають можливість:

  • випробувати свою ерудицію;
  • перевірити знання щодо фундаментальних принципів нашої держави.

Одразу після проходження тесту можна буде отримати сертифікат знавця Конституції України.

Українцям пропонують сертифікат знавця Конституції: до якого числа треба встигнутиУ тестуванні може взяти участь кожен охочий (ілюстрація: kyivcity.gov.ua)

Як довго триватиме тестування

"Тестування на знання Конституції України" триватиме у період:

  • з 28 червня;
  • до 28 липня.

"Почнеться тестування о 10:00 28 червня й триватиме до 28 липня включно", - уточнили у КМДА.

Зазначається, що методичне забезпечення тестування здійснює кафедра "Конституційного права України" Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Як зареєструватись і скласти тест

Залишити заявку, щоб зареєструватися на тестування, можна до 23:59 п'ятниці, 18 липня. Для цього потрібно відвідати офіційний сайт фестивалю "Код Нації".

Після цього (впродовж 36 годин) майбутньому учаснику мають надійти:

  • підтвердження участі в тестуванні;
  • дані для авторизації в особистому кабінеті на освітній платформі "Код Нації".

Скласти тестування в особистому кабінеті можна:

  • з 10:00 28 червня;
  • по 23:59 28 липня.

Після складання тестування на знання Конституції України, можна буде отримати відповідний сертифікат.

Українцям пропонують сертифікат знавця Конституції: до якого числа треба встигнутиЕтапи реєстрації та проходження тестування (скриншот: law.kod-natsii.com)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи матимуть українці цього року додатковий вихідний з нагоди Дня Конституції.

Читайте також про 10 маловідомих фактів щодо першої Конституції України, написаної Пилипом Орликом у 1710 році.

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