Українцям пропонують сертифікат знавця Конституції: до якого числа треба встигнути
Національний фестиваль "Код Нації" оголосив про важливу ініціативу - проведення "Тестування на знання Конституції України", присвяченого 29-й річниці її прийняття.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Про яке тестування йдеться
Згідно з інформацією КМДА, "Тестування на знання Конституції України" приурочене до чергової річниці її прийняття (у 1996 році), адже вже завтра, 28 червня, громадяни відзначатимуть важливе державне свято - День Конституції України.
В межах ініціативи фестивалю "Код Нації", усі охочі отримають можливість:
- випробувати свою ерудицію;
- перевірити знання щодо фундаментальних принципів нашої держави.
Одразу після проходження тесту можна буде отримати сертифікат знавця Конституції України.
У тестуванні може взяти участь кожен охочий (ілюстрація: kyivcity.gov.ua)
Як довго триватиме тестування
"Тестування на знання Конституції України" триватиме у період:
- з 28 червня;
- до 28 липня.
"Почнеться тестування о 10:00 28 червня й триватиме до 28 липня включно", - уточнили у КМДА.
Зазначається, що методичне забезпечення тестування здійснює кафедра "Конституційного права України" Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Як зареєструватись і скласти тест
Залишити заявку, щоб зареєструватися на тестування, можна до 23:59 п'ятниці, 18 липня. Для цього потрібно відвідати офіційний сайт фестивалю "Код Нації".
Після цього (впродовж 36 годин) майбутньому учаснику мають надійти:
- підтвердження участі в тестуванні;
- дані для авторизації в особистому кабінеті на освітній платформі "Код Нації".
Скласти тестування в особистому кабінеті можна:
- з 10:00 28 червня;
- по 23:59 28 липня.
Після складання тестування на знання Конституції України, можна буде отримати відповідний сертифікат.
Етапи реєстрації та проходження тестування (скриншот: law.kod-natsii.com)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи матимуть українці цього року додатковий вихідний з нагоди Дня Конституції.
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