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Триста років потому. Які ідеї з Конституції Орлика варто перенести в сучасну Україну

Субота 28 червня 2025 09:03
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Триста років потому. Які ідеї з Конституції Орлика варто перенести в сучасну Україну Конституція Пилипа Орлика (фото: Уніан)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Олександр Алфьоров

28 червня Україна святкує День Конституції. Головний закон ми ухвалили 29 років тому, але традиція писаного права на наших землях значно глибша. Ще у 1710 році гетьман Пилип Орлик підписав документ, який багато дослідників вважають першою Конституцією у світі.

Про те, чим саме Конституція Орлика була прогресивною і які статті варто перенести в сучасне законодавство, в інтерв'ю РБК-Україна розповів кандидат історичних наук, голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.

Які статті варто запозичити в українське законодавство

Конституція Пилипа Орлика у багатьох моментах випередила свій час, деякі її статті є настільки актуальними зараз, що їх варто перенести у сучасне українське законодавство.

"Коли писали Конституція, ще тривала Шведська війна з 1700 по 1721 рік. Полтавська битва - це лише один фрагмент. І от в Конституції написано, що необхідно повернути усіх полонених з Москви. Це була конституційна норма. Актуально і сьогодні - скільки у цих тварєй зараз наших українських полонених", - каже Алфьоров.

Триста років потому. Які ідеї з Конституції Орлика варто перенести в сучасну Україну

Копія Конституції Пилипа Орлика староукраїнською мовою. Документ зберігається в Російському державному архіві давніх актів (фото: Вікіпедія)

Які приписи у Конституції випередили свій час

Конституцію Пилипа Орлика називають модерною.

"Прогресивне - це те, що вони казали, що маємо відійти від Московського патріархату, на той момент вони перебували під МП трошки більше як 20 років. Це була перша стаття - повернутися до трону Константинопольського патріархату. І таки ми повернулись більш як за 300 років", - каже історик.

Ще одна новітня стаття - про соціальний захист. Козаки у поважному віці й поранені мали право доживати на утриманні держави у Трахтемирівському шпиталі. Також був передбачений соціальний захист для козацьких удов і дітей.

"У Конституції прописана навіть антикорупційна діяльність. Цьому присвячено багато статтей та позицій - "Жеби гетьманське серце не прильщали подарунками". Тобто гетьман не міг брати подарунків, бо у нього була зарплатня. Вона була не в грошовому еквіваленті, а у наданні земельних наділів, з яких він жив. Наскільки добре ними управляв, такий і був прибуток", - додає Алфьоров.

Також у Конституції владу розділили на три гілки: судову, виконавчу і законодавчу. Це було справді прогресивно на той час.

Раніше ми писали про те, чому Конституція Пилипа Орлика знаходиться не в Україні.

Читайте також про те, за яких умов ухвалювали Конституцію України у 1996 році й чому довелося піти на поступки комуністам.

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