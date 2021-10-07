Конституционный суд Польши вынес решение по европейскому праву: ЕС пригрозил последствиями

Суд рассматривал обращение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, которое он направил в марте текущего года. Конституционный суд подтвердил несоответствие нормы о превосходстве европейского права над польским Основным законом.

В ходе заседания глава Конституционного суда Польши Юлия Пшилебская назвала те пункты договора о ЕС, которые не соответствуют польскому основному закону. Решение было принято большинством судей. Двое высказали особое мнение.

На решение польского Конституционного суда уже отреагировали в ЕС. Так, глава Европарламента Давид Сассоли назвал вердикт вызовом основополагающим принципам Евросоюза и призвал Еврокомиссию отреагировать.

"Сегодняшний приговор в Польше не может остаться без последствий, - написал он в Twitter. - Мы призываем Еврокомиссию предпринять необходимые действия".

Крупнейшая фракция в Европарламенте Европейская народная партия (ЕНП) обвинила польское правительство в утрате авторитета и стремлении вывести Польшу из ЕС.

"Объявив, что договоры ЕС не совместимы с польским законодательством, нелегитимный Конституционный суд в Польше поставил страну на путь Polexit (по аналогии с Brexit - выходом Британии из Евросоюза - ред.)", - говорится в Twitter ЕНП.