ЕС может ввести против Польши санкции за отказ исполнить постановление Европейского суда
Еврокомиссия может ввести против Польши санкции за отказ исполнить постановление Европейского суда по обеспечению независимости судебной системы. Отмечается, что инициировать ввод ограничительных мер могут уже в августе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Сегодня мы отправили письмо в Польшу, прося объяснить, как она применяет обеспечительные меры и недавнее постановление CJEU (суд Европейского союза - ред.) для обеспечения независимости судебной системы", - написала она в своем Twitter.
Она добавила, что в случае отказа Польши Еврокомиссия "без колебаний воспользуется своими полномочиями в соответствии с договорами".
Замглавы комиссии Вера Юрова в свою очередь отметила, что Еврокомиссия потребовала от Польши выполнить постановление CJEU от 14 июля об изменении системы дисциплинарных взысканий польских судей.
"Польша должна к 16 августа проинформировать Еврокомиссию о мерах, которые она приняла в этом направлении", - сказала Юрова в ходе пресс-конференции.
По ее словам, если Польша откажется, что Еврокомиссия обратится в суд ЕС относительно введения финансовых штрафных санкций. Кроме того, будет начата процедура по введению финансовых ограничений в рамках европейской процедуры устранения нарушений.
Напомним, 14 июля Конституционный суд Польши признал неконституционным одно из положений договора о Евросоюзе, которое позволяет суду ЕС ограничивать деятельность польских судов.
Отметим, в министерстве юстиции Польши заявили, что решение Конституционного суда защитило польский конституционный строй от "бесправного вмешательства, узурпации, правовой агрессии со стороны органов ЕС".