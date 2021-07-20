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ЕС может ввести против Польши санкции за отказ исполнить постановление Европейского суда

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Брюссель, Вторник 20 июля 2021 17:14
ЕС может ввести против Польши санкции за отказ исполнить постановление Европейского суда Фото: ЕС пригрозил Польше санкциями за отказ от исполнения постановления европейского суда (flick.com libereurope)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Еврокомиссия может ввести против Польши санкции за отказ исполнить постановление Европейского суда по обеспечению независимости судебной системы. Отмечается, что инициировать ввод ограничительных мер могут уже в августе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Сегодня мы отправили письмо в Польшу, прося объяснить, как она применяет обеспечительные меры и недавнее постановление CJEU (суд Европейского союза - ред.) для обеспечения независимости судебной системы", - написала она в своем Twitter.

Она добавила, что в случае отказа Польши Еврокомиссия "без колебаний воспользуется своими полномочиями в соответствии с договорами".

Замглавы комиссии Вера Юрова в свою очередь отметила, что Еврокомиссия потребовала от Польши выполнить постановление CJEU от 14 июля об изменении системы дисциплинарных взысканий польских судей.

"Польша должна к 16 августа проинформировать Еврокомиссию о мерах, которые она приняла в этом направлении", - сказала Юрова в ходе пресс-конференции.

По ее словам, если Польша откажется, что Еврокомиссия обратится в суд ЕС относительно введения финансовых штрафных санкций. Кроме того, будет начата процедура по введению финансовых ограничений в рамках европейской процедуры устранения нарушений.

Напомним, 14 июля Конституционный суд Польши признал неконституционным одно из положений договора о Евросоюзе, которое позволяет суду ЕС ограничивать деятельность польских судов.

Отметим, в министерстве юстиции Польши заявили, что решение Конституционного суда защитило польский конституционный строй от "бесправного вмешательства, узурпации, правовой агрессии со стороны органов ЕС".

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