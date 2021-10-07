Конституційний суд Польщі виніс рішення щодо європейського права: ЄС пригрозив наслідками

Суд розглядав звернення прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, яке він направив у березні поточного року. Конституційний суд підтвердив невідповідність норми про перевагу європейського права над польським Основним законом.

В ході засідання Голова Конституційного суду Польщі Юлія Пшилебська назвала ті пункти договору про ЄС, які не відповідають польському основному закону. Рішення було прийнято більшістю суддів. Двоє висловили особливу думку.

На рішення польського Конституційного Суду вже відреагували в ЄС. Так, глава Європарламенту Давид Сассолі назвав вердикт викликом основоположним принципам Євросоюзу і закликав Єврокомісію відреагувати.

"Сьогоднішній вирок у Польщі не може залишитися без наслідків, - написав він у Twitter. - Ми закликаємо Єврокомісію зробити необхідні дії".

Найбільша фракція в Європарламенті Європейська народна партія (ЄНП) звинуватила польський уряд у втраті авторитету і прагненні вивести Польщу з ЄС.

"Оголосивши, що договори ЄС не сумісні з польським законодавством, нелегітимний Конституційний суд у Польщі поставив країну на шлях Polexit (за аналогією з Brexit - виходом Британії з Євросоюзу - ред.)", - йдеться в Twitter ЄНП.