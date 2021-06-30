ЕС может завести дело на Польшу из-за решения Конституционного суда, - FT

Европейская комиссия может начать судебный процесс против Польши за то, что Варшава пытается поставить свой главный закон выше европейского права. Власти Польши уже обратились с такой просьбой в свой Конституционный суд.

Об этом в интервью Financial Times заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Издание пишет, что инициатива Варшавы является самым серьезным вызовом Брюсселю, поскольку затрагивает положения договора о Евросоюзе. Решение Конституционного суда ожидается 13 июля.

По словам Рейндерса, Брюссель "даст решительный отпор" искам и решениям судов стран-участниц ЕС, которые выступают против верховенства европейского права. Он также полагает, что такие действия могут разрушить Евросоюз.

Также FT пишет, что в этом месяце Еврокомиссия уже инициировала процесс против Германии после того, как ее Конституционный суд признал пакет стимулирующих мер Европейского центрального банка не соответствующим немецким законам.

"Если не остановить это, то будет все больше и больше возможностей для разных государств ЕС оспаривать верховенство европейского права и компетенцию Европейского суда", - добавил Рейндерс.