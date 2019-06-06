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Конституционный суд отменил электронное декларирование активистов


Денисова отметила, что антикоррупционные ограничения должны быть предусмотрены только для чиновников

Конституционный суд Украины (КСУ) признал незаконным обязательное электронное декларирование имущества общественных активистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Денисова отметила, что антикоррупционные ограничения должны быть предусмотрены только для чиновников, а их распространение на других лиц - неконституционно.

"Считаю, что необходимость представления электронных деклараций об имущественном состоянии делает гражданское общество, которое должно играть роль органа контроля власти, зависимым от нее", - заявила Денисова.

Именно Денисова в июне прошлого года направила представление в Конституционный суд с требованием признать незаконным е-декларирование активистов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в сентябре 2018 года Конституционный суд Украины открыл производство в отношении обжалования закона, который касается электронного декларирования общественных активистов, освещающих борьбу с коррупцией. 

Напомним, еще в апреле 2018 года комитет Верховной рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять законопроекты об отмене е-декларирования для общественных активистов.

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