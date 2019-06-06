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Конституційний суд скасував електронне декларування активістів


Денісова зазначила, що антикорупційні обмеження повинні бути передбачені тільки для чиновників

Конституційний суд України (КСУ) визнав незаконним обов'язкове електронне декларування майна громадських активістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради з прав людини Людмили Денісової.

Денісова зазначила, що антикорупційні обмеження повинні бути передбачені тільки для чиновників, а їх поширення на інших осіб - неконституційно.

"Вважаю, що необхідність подання електронних декларацій про майновий стан робить громадянське суспільство, яке має відігравати роль органу контролю влади, залежним від неї", - заявила Денісова.

Саме Денісова в червні минулого року направила подання до Конституційного суду з вимогою визнати незаконним е-декларування активістів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у вересні 2018 року Конституційний суд України відкрив провадження щодо оскарження закону, який стосується електронного декларування громадських активістів, висвітлюють боротьбу з корупцією.

Нагадаємо, ще в квітні 2018 року комітет Верховної ради України з питань запобігання та протидії корупції рекомендував парламенту прийняти законопроекти про скасування е-декларування для громадських активістів.

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