Конституційний суд скасував електронне декларування активістів

Конституційний суд України (КСУ) визнав незаконним обов'язкове електронне декларування майна громадських активістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради з прав людини Людмили Денісової.

Денісова зазначила, що антикорупційні обмеження повинні бути передбачені тільки для чиновників, а їх поширення на інших осіб - неконституційно.

"Вважаю, що необхідність подання електронних декларацій про майновий стан робить громадянське суспільство, яке має відігравати роль органу контролю влади, залежним від неї", - заявила Денісова.

Саме Денісова в червні минулого року направила подання до Конституційного суду з вимогою визнати незаконним е-декларування активістів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у вересні 2018 року Конституційний суд України відкрив провадження щодо оскарження закону, який стосується електронного декларування громадських активістів, висвітлюють боротьбу з корупцією.

Нагадаємо, ще в квітні 2018 року комітет Верховної ради України з питань запобігання та протидії корупції рекомендував парламенту прийняти законопроекти про скасування е-декларування для громадських активістів.