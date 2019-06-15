Конституционный суд Молдовы отменил свои решения от 7-9 июня 2019, которые стали причиной политического кризиса в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Глава Конституционного суда Молдовы Михай Поалелунжь заявил, что учитывая обращения суда от 15 июня пересмотрел решения принятые судом с 7 по 9 июня.

"Учитывая все детали и обстоятельства дела, суд на основании ст. 135 (а) и 140 Конституции РМ и закона о деятельности КС, суд аннулирует решение № 83 от 7 июня 2019, три решения №13,14 и 15 от 8 июня 2019 и два заключения КС от 9 июня 2019", - заявил Поалелунжь.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Конституционный суд Молдовы назначил временного президента. После обращения депутатов молдавского парламента Конституционный суд принял решение о назначении временного исполняющего обязанности президента Молдовы, которым стал заместитель главы Демократической партии Павел Филип.

Напомним, что новый премьер Молдовы пригрозила экстрадицией беглому олигарху Плахотнюку. Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что они придут к тому, что в стране будет независимая прокуратура, которая будет требовать их экстрадиции и наказания.