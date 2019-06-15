Конституційний суд Молдови скасував свої рішення від 7-9 червня 2019, які стали причиною політичної кризи в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Голова Конституційного суду Молдови Міхай Поалелунжь заявив, що враховуючи звернення суду від 15 червня переглянув рішення прийняті судом з 7 по 9 червня.

"Враховуючи всі деталі та обставини справи, суд на підставі ст. 135 (а) і 140 Конституції РМ і закону про діяльність КС, суд анулює рішення № 83 від 7 червня 2019, три рішення №13,14 і 15 від 8 червня 2019 і два висновку КС від 9 червня 2019", - заявив Поалелунжь.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Конституційний суд Молдови призначив тимчасового президента. Після звернення депутатів молдавського парламенту Конституційний суд ухвалив рішення про призначення тимчасового виконувача обов'язків президента Молдови, яким став заступник голови Демократичної партії Павло Філіп.

Нагадаємо, що новий прем'єр Молдови пригрозила екстрадицією втікачу олігархові Плахотнюку. Новий прем'єр-міністр Молдови Майя Санду заявила, що вони прийдуть до того, що в країні буде незалежна прокуратура, яка буде вимагати їх екстрадиції і покарання.