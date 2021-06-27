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Армения объявила результаты выборов. Победила партия Пашиняна

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Ереван, Воскресенье 27 июня 2021 19:28
Армения объявила результаты выборов. Победила партия Пашиняна Фото: и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян (facebook com tv360)
Автор: РБК-Украина

Центральная избирательная комиссия Армения объявила официальные результаты парламентских выборов. С большим отрывом победила партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна.

Об этом пишет "Радио Азатутюн".

Сообщается, что партия Пашиняна набрала 53,91% голосов, на втором месте блок "Айастан" ("Армения") во главе с Робертом Кочаряном с 21,09%, на третьем блок "Честь имею" с 5,22%. Этот блок, который сформирован вокруг экс-президента Армении Сержа Саргсяна, не преодолел порог в 7%, но прошел в парламент как третья сила с наибольшим количеством голосов.

В соответствии с избирательным кодексом партия "Гражданский договор" получила 71 депутатский мандат, блок "Армения" - 29 мандатов, а блок "Честь имею" - семь мандатов.

Напомним, ранее сообщалось, что по предварительным результатам, партия Пашиняна получает больше половины голосов.

Выборы в Армении были досрочными, их объявили на фоне политического кризиса после поражения в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

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Армения выборы Никол Пашинян
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