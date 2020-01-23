Конституционный бунт: чем завершится конфликт КСУ и команды Зеленского

Президент Владимир Зеленский в КСУ (фото: Офис прездидента)

Конституционный Суд иногда оказывается не юридической инстанцией, следящей за соблюдением Основного закона, а действенным инструментом в руках политиков. Инструментом чрезвычайно мощным, замкнутым на себе и фактически неподотчетным обществу.

Однако осенью-зимой прошлого года именно КСУ оказался тем органом, который затормозил "турборежим", объявленный новой властью. Более того, суд фактически перешел в состояние затяжного конфликта с Офисом президента. Как так получилось и чем закончится противостояние – в материале РБК-Украина.

Положительный вывод КСУ – необходимое условие для принятия Верховной радой любых, даже самых мелких и незначительных, изменений в Конституцию. Суд должен проверить предложенный текст правок на соответствие всего двум статьям Основного закона.

Эти изменения не должны быть направлены на ограничение прав и свобод человека и гражданина, и на нарушение территориальной целостности страны (ст. 157 Конституции). В случае провала голосования за такой законопроект, его нельзя снова вносить в Раду на протяжение года. Также запрещено менять одни и те же положения Конституции в течение одного созыва парламента (ст. 158 Конституции).

Эти, на первый взгляд, несущественные ограничения редко когда ставали преградой на пути конституционных изменений – до осени 2019 года было вынесено всего два отрицательных заключения КСУ из более чем 30 обращений парламента. Но за прошлые три месяца Конституционный Суд "зарубил" уже три инициативы власти, а еще одно обращение одобрил, но лишь с принципиальными предостережениями.

На фоне такого поведения Конституционного Суда принятие важной для Владимира Зеленского инициативы – закрепления децентрализации в Основном законе – оказалось под обоснованной угрозой.

Тщательная проверка

Внесение ряда изменений в Конституцию было анонсировано командой Зеленского в первые же дни работы нового парламента, в котором президентская сила получила монобольшинство.

В максимально быстрый срок парламент уже 3 сентября проголосовал за направление в КСУ сразу семи президентских инициатив. Также было публично заявлено, что после получения положительных заключений суда проекты законов будут проголосованы в первом чтении еще до конца года.

Но сессия парламента завершилась 17 января 2020 года, а ни одна из семи конституционных инициатив президента так и не была вынесена на голосование в зал. При этом первые три заключения Конституционного Суда по обращениям парламента, оглашенные в октябре-ноябре, были положительными и не содержали замечаний.

Так, 29 октября суд признал соответствующим ст. 157 и 158 Конституции законопроект о создании консультационных и вспомогательных органов при парламенте, а 31 октября – законопроект об отмене адвокатской монополии.

Кроме того, 13 ноября КСУ одобрил и такое ноу-хау Зеленского как "законодательная инициатива народа". При этом суд подчеркнул, что в Конституции должно быть определено конкретное количество граждан для возможности вынесения законодательной инициативы.

А уже 20 ноября суд достаточно неожиданно "завернул" президентскую инициативу о создании института уполномоченных парламента по соблюдению законов. По мнению судей, их появление потенциально несет угрозу ограничения прав и свобод граждан. Также нововведение может привести к юридической неопределенности, так как в документе не указано, за соблюдением каких именно законов будут следить уполномоченные.

"Для человека и гражданина такая юридическая неопределенность является угрозой произвола со стороны органов публичной власти и их должностных лиц", – указал КСУ в своем заключении.

Следующий вердикт суда 16 декабря 2019 года был также негативным. Законопроект касался закрепления в Конституции права президента создавать регуляторные органы, а также назначать директоров Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро.

Данные функции ранее реализовывал как президент Владимир Зеленский, так и его предшественник Петр Порошенко, но вот юридическая чистота таких полномочий вызывала обоснованные сомнения у экспертов. КСУ также решил, что такие функции президента нарушают баланс распределения власти и потенциально ведут к ограничению прав граждан, а значит не могут быть закреплены в Основном законе.

Другое негативное заключение суд вынес 24 декабря по конституционному обращению относительно инициативы о лишении мандата нардепов за "кнопкодавство" – неперсональное голосование. Поддерживаемая в обществе идея, по мнению КСУ, также противоречит ст. 157 Конституции, так как ограничивает права человека и является несоразмерно тяжелым наказанием для депутата за допущенную оплошность.

Разошлись во взглядах

Еще одно заключение, принятое Конституционным Судом в декабре, касалось громкой президентской инициативы о сокращении количества депутатов с 450 до 300 и внедрении пропорциональной избирательной системы. Формально КСУ вынес положительное решение, но в резолютивной части указал ряд предостережений, которые парламент, по мнению судей, обязан соблюсти для принятия данного закона.

Так, суд выразил сомнение в целесообразности закрепления в Конституции типа избирательной системы, а также указал на противоречие из-за использования в тексте законопроекта выражения "следующие выборы" вместо "очередные выборы".

По мнению суда, такое противоречие может привести к разрыву во времени между прекращением полномочий парламента и началом работы новой Рады. Следовательно, будет нарушен конституционный принцип непрерывности функционирования законодательной власти.

Критика судьями-конституционалистами законопроекта о сокращении депутатов не осталась без резкого публичного ответа со стороны команды Зеленского. Представитель Рады в КСУ Ольга Совгиря назвала такие действия Конституционного Суда неконституционными.

"Право Конституционного Суда Украины давать предостережения, что предусмотрено в законе "О регламенте Верховной рады", противоречит Конституции Украины", – сказала она на заседании комитета парламента по вопросам правовой политики 18 декабря.

С ее позицией согласен и представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

"В законе о КСУ право Конституционного суда писать предостережения не закреплено. В то же время такое право закреплено в законе о регламенте Верховной рады. Но это, на наш взгляд, не совсем тот закон, которым должен руководствоваться Конституционный Суд. Поэтому, на наш взгляд, замечания КСУ не являются основанием, чтобы считать полученное заключение негативным", – объяснил он РБК-Украина свою позицию.

Представитель парламента заявила, что законопроект необходимо выносить на голосование в зал, несмотря на предостережения суда, и комитет 15 января одобрил ее предложение. Таким образом, уже в ближайшее время Рада может приступить к голосованию в первом чтении за изменение Конституции и сокращение количества нардепов. В самом КСУ не согласны с игнорированием их позиции.

"Вы почитайте резолютивную часть решений Конституционного Суда. Там написано: решение КСУ является обязательным для исполнения. Это касается всего текста решения, каждой позиции суда. Все остальное – фантазии. Что такое предостережение? Это позиция суда!", – прокомментировал РБК-Украина эту ситуацию один из судей КСУ на условиях анонимности.

Публичное противостояние между судебной инстанцией и представителями команды Зеленского вокруг этого законопроекта является показательным, но далеко не единственным в сложившейся ситуации.

Рост напряжения

По данным источника РБК-Украина в суде, напряженные отношения между руководством КСУ и Офисом президента вызваны несколькими факторами. Так, часть судей искренне не понимают целесообразности "турборежима" в вопросе конституционных изменений.

Другая часть указывает на крайне слабую юридическую проработку внесенных законопроектов. Но есть и те, кто, по мнению источника, проваливают президентские инициативы вполне сознательно. Возможная цель – наращивание градуса противостояния между Офисом президента и действующим главой КСУ Александром Тупицким.

Собеседник уверен, что Банковая заинтересована в смене руководства суда. Он также отметил, что профильный заместитель главы ОП Андрей Смирнов и представитель президента в КСУ Федор Вениславский несколько раз приходили к Тупицкому и общались с ним по поводу сложившейся ситуации и якобы не достигли взаимопонимания.

В то же время задействованный в данных процессах представитель команды Зеленского не скрывает, что взаимопонимание между судом и действующей властью находится не на должном уровне. При этом он отказался обсуждать перспективы смены руководства КСУ.

"Надо понимать, что КСУ – это сложная институция, которая состоит из судей, считающих себя специалистами во многих вопросах, поэтому очень сложно с ними принимать решения. Вы почитайте их уровень аргументации в некоторых решениях. Такая ситуация может привести к тому, что Рада не сможет вообще никакие законы принимать, так как они, по их мнению, тем или иным образом ограничивают права человека", – отметил собеседник РБК-Украина.

Публично представители власти подчеркивают уважение к мнению судей Конституционного Суда. "Я считаю, что категорически нельзя критиковать в каком-либо виде решения КСУ и я считаю, что они должны исполняться и будут исполняться", – сказала Совгиря журналистам в перерыве заседания суда, на котором рассматривается конституционность судебной реформы Зеленского.

Тлеющий конфликт между Конституционным Судом и Офисом президента вряд ли перерастет в громкое публичное противостояние. Но, с другой стороны, он может привести к блокированию работы суда или же к его полному подчинению действующей власти.

Не стоит забывать, что, по мнению Генеральной прокуратуры, именно установление контроля над КСУ помогло Виктору Януковичу добиться узурпации власти в стране.