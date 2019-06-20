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Константинополь не отзовет томос об автокефалии ПЦУ, - Зоря

Новости » Общество    20.06.2019 - 16:02
Константинополь не отзовет томос об автокефалии ПЦУ, - Зоря
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Константинополь не будет применять санкции в отношении ПЦУ

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) заявил, что Константинополь не отзовет томос об автокефалии для Православной церкви Украины (ПЦУ) из-за действий патриарха Филарета. Об этом он сообщил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Зори, Константинополь не будет применять никаких санкций в отношении ПЦУ из-за действий Филарета. Также Константинополь не будет отзывать томос об автокефалии ПЦУ.

"Всем, кто говорит, что это может привести к отзыву томоса об автокефалии, могу сообщить, что этого не произойдет. Применять санкции к ПЦУ нет оснований", - добавил Евстратий.

Кроме того, Зоря отметил, что место Филарета в синоде ПЦУ пока останется вакантным.

"Место почетного патриарха Филарета в синоде ПЦУ определено ее уставом. Потому пока что из всех членов синода один не будет приходить на его заседания", - заявил Евстратий.

Напомним, ранее Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) заявил, что небольшая группа священнослужителей покинула Православную церковь Украины. Однако Зоря подчеркнул, что ПЦУ не будет наказывать Филарета и вышедших вместе с ним из церкви священников.

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