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Епифаний созывает синод ПЦУ из-за ситуации с Филаретом

Новости » Общество    20.06.2019 - 15:26
Епифаний созывает синод ПЦУ из-за ситуации с Филаретом
Фото: митрополит Епифаний (РБК-Украина)

Заседание синода состоится 24 июня

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний созывает заседания синода из-за заявлений почетного патриарха Филарета о восстановлении Киевского патриархата. Об этом говорится в заявлении ПЦУ, которое есть в распоряжении РБК-Украина.

Так, в документе говорится, что митрополит Епифаний созывает заседания синода ПЦУ в понедельник 24 июня. На заседании синода планируется принять решения по поводу заявлений почетного патриарха Филарета о восстановлении Украинской православной церкви Киевского патриархата.

"Информируем, что на ближайшем заседании священного синода ПЦУ, которое созывается предстоятелем (Епифанием, - ред.) 24 июня 2019 года, будут приняты решения, связанные с событиями, которые произошли", - сообщили в ПЦУ.

Кроме того, митрополит Епифаний пригрозил священникам, которые поддерживают идеи Филарета, отказом в принятии их в состав епископата ПЦУ.

"Сознательное участие таких клириков в антиканонических действиях является основанием для категоричного отказа в удовлетворении их возможных в будущем просьб быть принятыми в состав епископата Православной церкви Украины", - подчеркнул Епифаний.

заявление ПЦУ

Напомним, 20 июня состоялся так называемый "поместный собор" УПЦ Киевского патриархата, на котором почетный патриарх Филарет заявил об отмене решения архиерейского собора от 15 декабря 2018 года о самороспуске УПЦ КП и не принял томос об автокефалии, выданный Константинополем.

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