Епифаний созывает синод ПЦУ из-за ситуации с Филаретом

Фото: митрополит Епифаний (РБК-Украина)

Заседание синода состоится 24 июня

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний созывает заседания синода из-за заявлений почетного патриарха Филарета о восстановлении Киевского патриархата. Об этом говорится в заявлении ПЦУ, которое есть в распоряжении РБК-Украина.

Так, в документе говорится, что митрополит Епифаний созывает заседания синода ПЦУ в понедельник 24 июня. На заседании синода планируется принять решения по поводу заявлений почетного патриарха Филарета о восстановлении Украинской православной церкви Киевского патриархата.

"Информируем, что на ближайшем заседании священного синода ПЦУ, которое созывается предстоятелем (Епифанием, - ред.) 24 июня 2019 года, будут приняты решения, связанные с событиями, которые произошли", - сообщили в ПЦУ.

Кроме того, митрополит Епифаний пригрозил священникам, которые поддерживают идеи Филарета, отказом в принятии их в состав епископата ПЦУ.

"Сознательное участие таких клириков в антиканонических действиях является основанием для категоричного отказа в удовлетворении их возможных в будущем просьб быть принятыми в состав епископата Православной церкви Украины", - подчеркнул Епифаний.

Напомним, 20 июня состоялся так называемый "поместный собор" УПЦ Киевского патриархата, на котором почетный патриарх Филарет заявил об отмене решения архиерейского собора от 15 декабря 2018 года о самороспуске УПЦ КП и не принял томос об автокефалии, выданный Константинополем.